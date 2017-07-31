День омича собрал больше гостей, чем в прошлом году

Более 20 тысяч омичей 29 июля пришли на Зелёный остров, чтобы встретить праздник всех горожан.

Горожане, принявшие участие в праздновании Дня омича, в этот день наверняка научились делать много нового. Например, играть в национальные игры или дрессировать собак. Среди 11 тематических улиц каждый гость мог выбрать свою. Эту возможность предоставили соорганизаторы Дня омича – общественные организации, творческие объединения, представители бизнес-сообщества, спортивные федерации, школы, средства массовой информации и просто активные горожане.

В этом году число соорганизаторов проекта увеличилось, присоединились новые сообщества, в том числе профессиональные. Участники мероприятия отметили: День омича в этом году стал ещё красочнее и разнообразнее.

Самым ярким событием праздника стал массовый танец, который объединил 1790 участников.

- Омичи сегодня доказали, что у нас самый лучший, самый позитивный и самый танцующий город! Мы это сделали вместе! Потрясающая энергетика, мурашки по коже, это было сильно, - поделилась впечатлением руководитель студии танца ExoticDanceHall Марина Брагина.

День омича – проект, который объединяет горожан самых разных интересов, профессий, возрастов, занятий, даёт возможность увидеть активных, неравнодушных, творческих омичей, показывает, как можно разнообразить свой досуг и найти занятие для души.

- Каждый из нас получил свои эмоции и впечатления от этого проекта, но уже совершенно точно понятно, праздник удался, и тысячи горожан с теплом и улыбкой будут вспоминать о своём участии в нём! Нам ещё предстоит подвести итоги совместной работы, сказать слова благодарности огромной команде помощников! Хочется также сказать спасибо всем организаторам Дня омича за то, что они дали горожанам возможность провести день интересно, с пользой, и в общении, объединили, подарили много новых, ярких, позитивных впечатлений и понимание, что омичу, действительно, всё по плечу! День омича нашими общими усилиями продолжает писать свою историю! – отметила директор департамента общественных отношений и социальной политики Радмила Мартынова.