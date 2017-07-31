Проверяющие закрыли детсад с ржавчиной и протекающей крышей
Общество  •  31 июля 2017, 16:26, последнее обновление 31 июля 2017, 17:04  •  печать

Проверяющие закрыли детсад с ржавчиной и протекающей крышей

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Суд приостановил работу детского сада, расположенного в Амурском посёлке. Здание находится в плохом состоянии из-за сырости и износа коммуникаций.

Управление Роспотребнадзора в июне провело внеплановую проверку бюджетного учреждения "Детский сад № 6 комбинированного вида". Специалисты зафиксировали многочисленные нарушения: отслаивающаяся штукатурка на стенах и потолке, протекающая кровля, ржавые и изношенные трубы систем горячего водоснабжения и отопления, пятна на стенах и разбухшая от сырости дверь овощехранилища, сломанная вытяжка в прачечной, а также отсутствующие умывальники.

Проверяющие составили протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических требований и обратились в суд с требованием временно закрыть дошкольное учреждение. В Центральном районном суде Омска требования Роспотребнадзора удовлетворили. Эксплуатация здания детсада приостановлена на 90 суток.

Теги  •  #детсад #Роспотребнадзор

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Комментарии
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Игорь Х  •  31 июля 2017, 16:46

Внеплановую? Очевидно, "плановые проверяющие" не видели проржавевшей насквозь крыши...

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Ильга Ял  •  31 июля 2017, 17:11

Плановым скорее всего "отстегивали" продлевая сроки. А здесь не успели подготовиться видимо.

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