Проверяющие закрыли детсад с ржавчиной и протекающей крышей

Суд приостановил работу детского сада, расположенного в Амурском посёлке. Здание находится в плохом состоянии из-за сырости и износа коммуникаций.

Управление Роспотребнадзора в июне провело внеплановую проверку бюджетного учреждения "Детский сад № 6 комбинированного вида". Специалисты зафиксировали многочисленные нарушения: отслаивающаяся штукатурка на стенах и потолке, протекающая кровля, ржавые и изношенные трубы систем горячего водоснабжения и отопления, пятна на стенах и разбухшая от сырости дверь овощехранилища, сломанная вытяжка в прачечной, а также отсутствующие умывальники.

Проверяющие составили протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических требований и обратились в суд с требованием временно закрыть дошкольное учреждение. В Центральном районном суде Омска требования Роспотребнадзора удовлетворили. Эксплуатация здания детсада приостановлена на 90 суток.