Главой Ленинского округа Омска назначен Дмитрий Зярко

Как сообщает городская администрация, главой Ленинского округа Омска стал Дмитрий Зярко. Решение о новом назначении своего бывшего подчинённого принял исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов. К своим обязанностям глава приступил с сегодняшнего дня – 31 июля.

Добавим, Дмитрий Зярко ранее работал в должности заместителя директора департамента городского хозяйства, который возглавлял Сергей Фролов. Информация о кадровых переменах в рядах мэрии стала известна в минувшую пятницу. Однако в департаменте информационной политики её не подтверждали.

На ставшую вакантной должность в профильном департаменте назначен Михаил Горчаков, который возглавлял отдел дорожно-мостового хозяйства.

Дмитрий Зярко уже работал в администрации Ленинского округа. Был главным специалистом отдела ЖКХ и благоустройства, затем возглавил этот отдел. В 2014 был принят на работу в региональный Минстрой, откуда ушёл в департамент городского хозяйства.