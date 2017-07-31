Омичи соберут в школу детей из малоимущих семей
Общество  •  31 июля 2017, 12:25, последнее обновление 31 июля 2017, 12:38  •  печать

Омичи соберут в школу детей из малоимущих семей

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В Омской области откроются пункты приёма школьных вещей для малоимущих многодетных и неполных семей. 

Завтра, 1 августа, в Омской области стартует традиционная благотворительная акция "Семья помогает семье". В регионе начнут работу 37 пунктов сбора школьных вещей в каждом из городских округов и сельских районов: пять из них откроются в Омске и 32 - в районных центрах.

Неравнодушные омичи и меценаты смогут принести всё необходимое для подготовки школьников к учебному году, и тем самым помочь малоимущим семьям. В прошлом году к акции присоединились почти 1 тыс. омичей и 141 организация. В итоге помощь была оказана 2009 семьям.

В этом году акцию решили сделать расширенной. Омичи смогут принести канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности, одежду и обувь. Всё это может быть как новым, так и бывшим в употреблении, но в очень хорошем состоянии. Сбор школьных вещей продлится до 31 августа включительно.

Теги  •  #благотворительная акция #малоимущие семьи #школа

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