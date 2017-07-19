В Омске увеличили финансирование школ и транспорта

Сегодня, 19 июля, депутаты Омского городского совета утвердили изменения муниципального бюджета на 2017 год.

Согласно поправкам 244 млн руб. выделено на подготовку городских школ к учебному году, 142 млн руб. - на ремонт и содержание дорог (в том числе реконструкцию Юбилейного моста). Транспортные предприятия получат 70 млн руб. на компенсацию межтарифной разницы.

Эту поправку (о выделении финансирования омским ПАТП - прим. ред.) мы вносим по представлению прокуратуры. Это обеспечит финансирование межтарифной разницы на август-сентябрь, - сообщил председатеть бюджетного комитета горсовета Юрий Федотов.

Обсуждая бюджет, который вырос в общей сложности на 417 млн руб., депутаты предложили увеличить финансирование школ и детских садов. Работать над этим предстоит уже следующему созыву городского совета.