В Омске увеличили финансирование школ и транспорта
Экономика  •  19 июля 2017, 17:04, последнее обновление 19 июля 2017, 17:06  •  печать

В Омске увеличили финансирование школ и транспорта

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Сегодня, 19 июля, депутаты Омского городского совета утвердили изменения муниципального бюджета на 2017 год. 

Согласно поправкам 244 млн руб. выделено на подготовку городских школ к учебному году, 142 млн руб. - на ремонт и содержание дорог (в том числе реконструкцию Юбилейного моста). Транспортные предприятия получат 70 млн руб. на компенсацию межтарифной разницы.

Эту поправку (о выделении финансирования омским ПАТП - прим. ред.) мы вносим по представлению прокуратуры. Это обеспечит финансирование межтарифной разницы на август-сентябрь, - сообщил председатеть бюджетного комитета горсовета Юрий Федотов.

Обсуждая бюджет, который вырос в общей сложности на 417 млн руб., депутаты предложили увеличить финансирование школ и детских садов. Работать над этим предстоит уже следующему созыву городского совета.

Теги  •  #бюджет #Горсовет #Юрий Федотов

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