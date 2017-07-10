Работникам омской стройкомпании не выплатили зарплату и уволили задним числом

Заработную плату работники не получали несколько месяцев, а позже выяснили, что из организации они уволились по собственному желанию.

Прокуратура Советского округа проводит проверку по факту невыплаты заработной платы работникам омской строительной организации. По предварительной информации, в сентябре 2016 года порядка 20 омичей были приняты на работу для строительства многоквартирного жилого дома по ул. 3-й Островской.

- Как утверждают заявители, с марта 2017 года они перестали своевременно получать заработную плату. Спустя несколько месяцев выплаты прекратились вовсе. Более того, впоследствии строители узнали, что были уволены задним числом якобы по собственному желанию, - поясняют в прокуратуре Омской области.

В случае выявления нарушений виновным может грозить уголовное дело.