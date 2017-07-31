Редакция газеты "Омская правда" готовится перехать "поближе к читателю"

Сегодня, 31 июля, РИА "СуперОмск" сообщило о том, что редакция старейшей омской газеты, которая отпраздновала весной свой вековой юбилей, готовится к переезду из Дома печати. В беседе с "Омск Здесь" начальник главного управления информационной политики (ГУИП) Станислав Сумароков подтвердил, что такое развитие событий входит в планы областного правительства.

- Есть некоторые мысли о возможном перемещении в новое место – в Региональный центр по связям с общественностью. Поближе к читателю и властям, - сообщил глава ГУИП. - Появится у "Омской правды" и свой сайт. "Омскрегион" – это больше информационное агентство, где, так сказать, приютили "Омскую правду", а нужно думать о полноценном отдельном сайте. Кто его возглавит? Пока неизвестно.

Что касается "Омскрегиона", то его, по словам Станислава Сумарокова, совместно с "Омским вестником" будет развивать бывший руководитель "Омской правды" Антон Медведев.