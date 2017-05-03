"Омский вестник" отделяют от "Омской правды"

Бюджетное учреждение "Омская правда" больше не будет заниматься опубликованием правовых актов органов исполнительной власти.

На сегодняшнем заседании правительства Омской области начальник главного управления информационной политики Станислав Сумароков представил проект реформы бюджетного учреждения "Омская правда". Из его состава выделяется новое бюджетное учреждение "Омский вестник".

Реорганизация БУ "Омская правда" проводится с целью исключения из его функций официального опубликования правовых актов органов исполнительной власти, - сказал Сумароков. - Этим займётся новое бюджетное учреждение "Омский вестник".

По словам начальника ГУИП, реорганизация позволит сэкономить бюджетные средства и повысить эффективность печатных СМИ. Спикер Законодательного собрания Владимир Варнавский предложил прописать в региональном законодательстве, чтобы "Омский вестник" занимался опубликованием нормативно-правовых актов государственной власти Омской области. Также он посетовал на то, что реорганизация печатного издания не была согласована с региональным парламентом.

Станиславу Сумарокову пришлось извиниться перед Владимиром Варнавским и согласиться на принятие документа с предложенными правками.