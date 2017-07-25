Омичи собрали более ста сортов семян для будущей "Флоры"
Общество  •  25 июля 2017, 12:25, последнее обновление 25 июля 2017, 12:37  •  печать

Омичи собрали более ста сортов семян для будущей "Флоры"

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На мероприятиях, прошедших в Центральном округе, было собрано более ста видов и сортов различных цветов. Весной и летом 2018 года их высадят, чтобы украсить Центральный округ.

В Центральном округе проходит акция "Цветочный микс", посвящённая Году экологии в России. В её рамках сегодня, 25 июля, в 15:00 в микрорайоне "Загородный" на открытии окружной "Флоры" ещё больше омичей присоединятся к необычной акции.

На двух уже прошедших в Центральном округе мероприятиях, было собрано более ста видов и сортов различных цветов: маргаритки, настурции, астры, циннии, бархатцы, азалии, колокольчики и многие другие. Акция заключается в том, что нужно прийти на празднование и принести с собой семена цветов, которые можно обменять на лотерейные билеты для розыгрыша призов.

Омичи могут выиграть самые разные вещи от билетов в театр до пиццы и сертификатов в сауну. Отметим, что все собранные семена весной и летом следующего года высадят на территории округа. Присоединиться к акции можно не только сегодня, но и на других праздничных мероприятия, организованных в Центральном округе ко Дню города.

Теги  •  #лотерея #семена #флора #цветы

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