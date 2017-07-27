Омские дороги из-за ливня погрузились под воду вместе с машинами

Сильный ливень, прошедший сегодня в городе, устроил настоящий потоп на дорогах и во дворах.

Сегодня, 27 июля, в Омске прошёл сильный ливень. Омичи поделились в соцсетях снимками и видеозаписями последствий непогоды: дождевая вода затопила дороги и дворы вместе с автомобилями.

Так, улица Красный Путь рядом с остановкой общественного транспорта "Улица Рабиновича" погрузилась под воду из-за отсутствия ливнёвок. Отметим, что авторы видеоролика окрестили такую ситуацию "традиционной".

Также пользователи соцсетей поделились снимками улицы Дмитриева, на которой произошёл не только потоп, но еще и оборвался кабель. Электрический провод упал в лужу, создавая опасность для окружающих.

Кроме того, омичи поспешили выложить в интернет фотографии печально известного двора на улице Туполева, 2. Напомним, прошедший 9 июня ливень затопил припаркованные машины по крыши. Сегодня ситуация тоже не радует горожан: уровень воды поднялся до бамперов автомобилей.

Отметим, в регионе объявили штормовое предупреждение, которое продлится до конца завтрашнего дня. В Омске ожидаются сильный ливень, гроза, град и ветер порывами до 18-23 м/с.