Омские дороги из-за ливня погрузились под воду вместе с машинами
Общество  •  27 июля 2017, 15:12, последнее обновление 27 июля 2017, 16:26  •  печать

Омские дороги из-за ливня погрузились под воду вместе с машинами

Автор:

Сильный ливень, прошедший сегодня в городе, устроил настоящий потоп на дорогах и во дворах. 

Сегодня, 27 июля, в Омске прошёл сильный ливень. Омичи поделились в соцсетях снимками и видеозаписями последствий непогоды: дождевая вода затопила дороги и дворы вместе с автомобилями.

Так, улица Красный Путь рядом с остановкой общественного транспорта "Улица Рабиновича" погрузилась под воду из-за отсутствия ливнёвок. Отметим, что авторы видеоролика окрестили такую ситуацию "традиционной".

 

Также пользователи соцсетей поделились снимками улицы Дмитриева, на которой произошёл не только потоп, но еще и оборвался кабель. Электрический провод упал в лужу, создавая опасность для окружающих.

 

Кроме того, омичи поспешили выложить в интернет фотографии печально известного двора на улице Туполева, 2. Напомним, прошедший 9 июня ливень затопил припаркованные машины по крыши. Сегодня ситуация тоже не радует горожан: уровень воды поднялся до бамперов автомобилей.

 

Отметим, в регионе объявили штормовое предупреждение, которое продлится до конца завтрашнего дня. В Омске ожидаются сильный ливень, гроза, град и ветер порывами до 18-23 м/с.

Теги  •  #дворы #дороги #ливень #потоп

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
iPhone 7 заставил трёх омских школьниц пойти на преступление  •  сегодня, 17:34  •   2
Чиновников Крутинского района заставили убраться на кладбищах  •  сегодня, 17:07  •   1
Мошенники похитили у пенсионерки 250 тысяч рублей под предлогом лечения  •  сегодня, 16:08  •   3
Сотрудницы аэропорта украли продукты для бортового питания  •  сегодня, 16:00
Омичка, погибшая в отделе полиции, могла быть пьяна  •  сегодня, 14:14  •   1
В Омске арестовали серийного вора, уезжавшего с места преступления на такси  •  сегодня, 12:58
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400