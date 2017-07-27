Синоптики объявили двухдневное штормовое предупреждение
Общество  •  27 июля 2017, 10:48, последнее обновление 27 июля 2017, 11:07  •  печать

Синоптики объявили двухдневное штормовое предупреждение

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Неблагоприятная погода сохранится в Омской области до позднего вечера пятницы.

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, шторм разразится в Омской области в ближайшие два часа. Местами по Омской области ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, град и ветер порывами до 18-23 м/с. Штормовое предупреждение действует до конца сегодняшнего дня, 27 июля, и в течение завтрашних суток.

Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности, так как неблагоприятные метеоявления могут спровоцировать чрезвычайные ситуации муниципального уровня. Жителям региона советуют быть осторожнее при нахождении на улице, водителям - быть внимательнее при движении по мокрым дорогам, а садоводам - укрыть посадки от града.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #погода #штормовое предупреждение

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