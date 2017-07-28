Омский Россельхознадзор не пропустил через границу 20 тонн яблок и нектаринов

Вчера, 27 июля, на пропускном пункте "Черлакский" сотрудник Управления Россельхознадзора по Омской области задержал грузовик, ехавший из Казахстана в Омск с партией фруктов. Автомобиль перевозил 1,2 тонны винограда, 4,6 тонны нектаринов, 9 тонн слив и 6,9 тонны яблок из Узбекистана.

При проверке документов и осмотре груза оказалось, что перевозчик нарушил правила карантина растений. На каждой упаковке не было маркировки, которая бы содержала информацию о продукции, стране происхождения и экспортёре.

Перевозчик отштрафован, а нелегальную партию фруктов вернули обратно в Казахстан.