Омский Россельхознадзор не пропустил через границу 20 тонн яблок и нектаринов
Общество  •  28 июля 2017, 15:24, последнее обновление 28 июля 2017, 15:55  •  печать

Омский Россельхознадзор не пропустил через границу 20 тонн яблок и нектаринов

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Перевозчик пытался ввезти в Омск фрукты без маркировки.

Вчера, 27 июля, на пропускном пункте "Черлакский" сотрудник Управления Россельхознадзора по Омской области задержал грузовик, ехавший из Казахстана в Омск с партией фруктов. Автомобиль перевозил 1,2 тонны винограда, 4,6 тонны нектаринов, 9 тонн слив и 6,9 тонны яблок из Узбекистана.

При проверке документов и осмотре груза оказалось, что перевозчик нарушил правила карантина растений. На каждой упаковке не было маркировки, которая бы содержала информацию о продукции, стране происхождения и экспортёре.

Перевозчик отштрафован, а нелегальную партию фруктов вернули обратно в Казахстан.

Теги  •  #карантин #Россельхознадзор #фрукты

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  28 июля 2017, 16:29

Фрукты могут в результате испортиться, еще и оштрафовали. На что надеялись?

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Антон Сергеев  •  28 июля 2017, 15:32

Хорошо сработали таможенники, не наркотики конечно, но качественный товар для страны тоже важен!

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