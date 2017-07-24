В Омскую область не пропустили 25 тонн арбузов из Казахстана

Омский Россельхознадзор вернул в Казахстан 25 тонн арбузов, которые пытались провезти на подстилке из соломы и камыша.

20 июля на ФКП "Исилькульский" сотрудник Управления Россельхознадзора по Омской области задержал грузовик, ехавший из Казахстана в Омск. Автомобиль перевозил 25 тонн арбузов.

При проверке документов и осмотре груза, выяснилось, что во время перевозки было нарушено законодательство РФ в области карантина растений: в качестве подстилки под арбузы были использованы солома и камыш.

В соответствии со ст. 10.2 КоАП РФ перевозчика оштрафовали. Кроме того, сотрудники Россельхознадзора отправили партию арбузов обратно в Казахстан.