В Омскую область не пропустили 25 тонн арбузов из Казахстана
Общество  •  24 июля 2017, 17:15, последнее обновление 24 июля 2017, 17:15  •  печать

В Омскую область не пропустили 25 тонн арбузов из Казахстана

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Омский Россельхознадзор вернул в Казахстан 25 тонн арбузов, которые пытались провезти на подстилке из соломы и камыша.

20 июля на ФКП "Исилькульский" сотрудник Управления Россельхознадзора по Омской области задержал грузовик, ехавший из Казахстана в Омск. Автомобиль перевозил 25 тонн арбузов.

При проверке документов и осмотре груза, выяснилось, что во время перевозки было нарушено законодательство РФ в области карантина растений: в качестве подстилки под арбузы были использованы солома и камыш.

В соответствии со ст. 10.2 КоАП РФ перевозчика оштрафовали. Кроме того, сотрудники Россельхознадзора отправили партию арбузов обратно в Казахстан.

Теги  •  #арбуз #Казахстан #Россельхознадзор #солома

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