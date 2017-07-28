Автобусы будут объезжать центр Омска
Общество  •  28 июля 2017, 10:45, последнее обновление 28 июля 2017, 10:53  •  печать

Автобусы будут объезжать центр Омска

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Схема движения общественного транспорта, проезжающего по Соборной площади, временно изменится.

В воскресенье, 30 июля, пройдёт крестный ход, приуроченный к празднованию Дня крещения Руси. В связи с этим закрывается движение всех видов транспорта по Соборной площади и прилегающим улицам с 11:00 до 15:00.

На этот период движение троллейбусов № 2 и 4 полностью остановится. Маршруты автобусов временно изменятся следующим образом:

- №№ 20, 22, 33, 59, 69, 73, 109, 110 будут направлены с улицы Красный Путь по улицам 7-я Северная, Герцена, Фрунзе, Гусарова и Гагарина; в обратном направлении - с улицы Гагарина направлено по улицам Гусарова, Булатова, Герцена, 7-я Северная;

- № 23, 24, 32, 46, 51, 63, 72, 79, 95 - по улицам Фрунзе, Гусарова, Гагарина; в обратном направлении - с улицы Гагарина по улицам Гусарова, Булатова.

Также с вечера субботы, 29 июля, будет запрещена парковка транспортных средств в этом районе.

Теги  •  #крестный ход #общественный транспорт

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