Крупный град побил урожай в Омской области
Общество  •  25 июля 2017, 10:13, последнее обновление 25 июля 2017, 10:15  •  печать

Крупный град побил урожай в Омской области

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Непогода нанесла удар по огородам и имуществу сельчан.

Накануне синоптики объявили штормовое предупреждение по Омской области. В регионе ожидали сильный дождь, порывистый ветер и град. До Омска шторм не добрался, однако на севере области прогноз оправдался. Так, в Муромцевском районе выпал очень крупный град. Сельчане публикуют в соцсетях фотографии последствий плохой погоды. Град нанёс удар по посадкам и разбил стёкла автомобилей.

 

Добавим, что ливни с грозами и градом прогнозируются на всей территории Омской области до конца июля.

Теги  •  #град #Муромцевский район #погода #фото

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Комментарии
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Злата Маркова  •  25 июля 2017, 10:39

Да, такой величины градинки способны пробить все что угодно и спастись никак невозможно.

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