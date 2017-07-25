Крупный град побил урожай в Омской области

Накануне синоптики объявили штормовое предупреждение по Омской области. В регионе ожидали сильный дождь, порывистый ветер и град. До Омска шторм не добрался, однако на севере области прогноз оправдался. Так, в Муромцевском районе выпал очень крупный град. Сельчане публикуют в соцсетях фотографии последствий плохой погоды. Град нанёс удар по посадкам и разбил стёкла автомобилей.

Добавим, что ливни с грозами и градом прогнозируются на всей территории Омской области до конца июля.