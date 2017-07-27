Омску дадут миллиард рублей на ремонт дорог в следующем году
Общество  •  27 июля 2017, 10:29, последнее обновление 27 июля 2017, 10:38  •  печать

Омску дадут миллиард рублей на ремонт дорог в следующем году

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К сентябрю региональный Минстрой должен подать заявку на финансирование ремонта 30 дорог в 2018 году.

В городе завершается кампания по приведению дорожного полотна в нормативное состояние. К августу должен закончиться ремонт на улице 22-го Партсъезда, а осенью - на улице 3-я Транспортная и проспекте Мира (между улицами Доковской и Полевой).

О ходе работ говорили накануне на заседании с участием депутата Государственной Думы Александра Жукова.

Омск как территория, доказавшая умение рачительно организовывать расходование выделяемых средств на эти цели, должен получить значительные ассигнования из федерального и областного бюджетов. Думаю, это не менее одного миллиарда рублей, - отметил Александр Жуков.

Сейчас министерство строительства Омской области совместно с мэрией готовит заявку на следующий год. В неё попадут более 30 дорожных объектов, список которых опубликуют позже. Документы необходимо подать к 1 сентября.

Теги  •  #Александр Жуков #дороги #ремонт

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Комментарии
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Злата Маркова  •  27 июля 2017, 11:35

Сумма весьма приличная. Будут выделять деньги и постепенно приведем наши дороги в порядок.

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