В Октябрьском округе Омска отремонтировали половину тротуаров
Общество  •  27 июля 2017, 10:43, последнее обновление 27 июля 2017, 10:51  •  печать

В Октябрьском округе Омска отремонтировали половину тротуаров

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В Октябрьском округе 28 из 56 тротуаров привели в порядок. Также отремонтировано 18 межквартальных проездов.

В администрации Октябрьского округа рассказали, что перечень ремонта тротуаров и межквартальных проездов создавался на основе трёх источников: заявок населения и КТОСов, письменных обращений омичей и перспективного плана 2014-2019 годов. Предварительный перечень ремонтируемых объектов обсуждали в департаменте городского хозяйства мэрии и почти целиком одобрили.

- На сегодняшний день из 56 тротуаров уже завершены работы на 28 объектах, что составило 9 600 квадратных метров, - рассказал начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского округа Борис Солодухин. - Из 27 межквартальных проездов отремонтировано 18. Работы идут по графику. Стоит отметить, что асфальтовый завод управления дорожного хозяйства полностью и вовремя обеспечивает нашу потребность в асфальте, которая составляет от 50 до 170 тонн в день.

Отметим, что по решению мэрии Омска в этом году дорожники приведут в порядок 226 тротуаров и 129 межквартальных проездов. На эти цели из бюджета города было выделено 50 млн руб.

Теги  •  #ремонт #тротуар

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