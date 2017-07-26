В Омске улицу Суворова отремонтировали раньше срока

В Омске на улице Суворова дорожное полотно отремонтировали методом термопрофилирования. То есть с помощью специальной машины ремиксера, которая перерабатывает старый асфальт прямо на месте, а затем заново его укладывает с применением специальных добавок.

Также накануне дорожники укладывали второй слой асфальта на улицах Гуртьева и 22-го Партсъезда.

- Последние две недели были неблагоприятными для дорожных работ из-за обильных осадков, - объяснил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов. - Подрядчиков мы специально не подгоняли, ведь наша основная задача - обеспечить по-настоящему качественный ремонт дорог, сделать так, чтобы обновлённые дороги служили омичам ещё много лет.

По информации департамента городского хозяйства, ремонт дорог в Омске на 6 часов утра 26 июля выполнен на 98 % от плана. Этот ремонт проводится в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги".