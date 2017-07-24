В Омске к началу осени отремонтируют ещё две дороги
Общество  •  24 июля 2017, 11:48, последнее обновление 24 июля 2017, 12:41  •  печать

В Омске к началу осени отремонтируют ещё две дороги

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Стали известны компании-подрядчики ремонта улицы 3-я Транспортная и проспекта Мира.

В Омске к 1 сентября приведут в порядок улицу 3-ю Транспортную на участке между улицами Панфилова и 1-й Индустриальной и участок проспекта Мира между улицами Доковской и Полевой. На их ремонт будет направлено около 60 млн руб.

Заказчиком работ выступило бюджетное учреждение "Управление дорожного хозяйства и благоустройства". Дорожный объект в Октябрьском округе отремонтирует СПК "Дорстрой", в Советском - компания "СтройСервис". Подрядчиков выбрали с помощью конкурса в соответствии с действующим федеральным законодательством. Гарантийный срок ремонта составит четыре года.

Теги  •  #дороги #подрядчик #ремонт

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