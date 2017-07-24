В Омске к началу осени отремонтируют ещё две дороги

В Омске к 1 сентября приведут в порядок улицу 3-ю Транспортную на участке между улицами Панфилова и 1-й Индустриальной и участок проспекта Мира между улицами Доковской и Полевой. На их ремонт будет направлено около 60 млн руб.

Заказчиком работ выступило бюджетное учреждение "Управление дорожного хозяйства и благоустройства". Дорожный объект в Октябрьском округе отремонтирует СПК "Дорстрой", в Советском - компания "СтройСервис". Подрядчиков выбрали с помощью конкурса в соответствии с действующим федеральным законодательством. Гарантийный срок ремонта составит четыре года.