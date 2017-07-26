Омичи оценивают работу коммунальщиков "ниже среднего"
Общество  •  26 июля 2017, 20:36, последнее обновление 26 июля 2017, 20:39  •  печать

Омичи оценивают работу коммунальщиков "ниже среднего"

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Омск попал в число 25 городов, где, по мнению жителей, коммунальные службы работают хуже всего.

Портал Domofond.ru опубликовал результаты опроса среди 258 тыс. Россиян, проживающих в ста крупнейших городах. Респондентов просили оценить работу служб жилищно-коммунального хозяйства по десятибалльной шкале. Тройку лидеров составили Нижневартовск, Сургут и Набережные Челны. Максимальная оценка в рейтинге составила 6,8, а средняя по стране - 5 баллов.

Омск в рейтинг занял 85 место. Работу местных коммунальщиков оценили всего на 4,8 балла. Это самый плохой показатель среди сибирских городов. К примеру, Новосибирск оказался на 20-м месте, а Красноярск - на 27-м.

Как сообщают "Известия", жители городов-аутсайдеров жалуются на плохую уборку придомовых территорий, недостаток освещения, грязь, срыв сроков ремонта многоквартирных домов, мусор в частном секторе. Последнее место в рейтинге заняла Махачкала, где есть проблемы с канализацией, перебои с электричеством и горячей водой.

Теги  •  #ЖКХ #рейтинг

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