В Омской области директор школы сдала столовую для корпоратива
Общество  •  26 июля 2017, 10:05, последнее обновление 26 июля 2017, 10:16  •  печать

В Омской области директор школы сдала столовую для корпоратива

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Гости всю ночь пили и веселись в учебном заведении, а один из них даже пошёл на преступление.

Как сообщает областная прокуратура, в ночь на 18 мая 2017 года столовая Воронцовской средней школы Полтавского района по указанию директора была передана в аренду местным жителям для проведения праздника.

- При этом здание школы находится в собственности Полтавского муниципального района и распоряжение данным имуществом без согласия представителя собственника является незаконным. Потреблённая в ходе увеселительного мероприятия электроэнергия не учитывалась и подлежит оплате за счёт муниципального бюджета. Также в период использования столовой был нарушен пропускной режим образовательного учреждения, а в пищеблоке находились лица, не прошедшие необходимого медицинского осмотра, - пояснили в надзорном ведомстве.

Во время застолья, естественно, гости распивали спиртное, а один из приглашённых совершил кражу.

После проведённой проверки по факту нарушения прокуратура внесла представление главе Полтавского района, директор школы привлечён к дисциплинарной ответственности.

Теги  •  #корпоратив #прокуратура #школа

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