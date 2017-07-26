Омич научился "стоять" на двух пальцах рук
Общество  •  26 июля 2017, 08:45, последнее обновление 26 июля 2017, 08:50  •  печать

Омич научился "стоять" на двух пальцах рук

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Омский воркаутер поразил интернет-пользователей своими необычными трюками. 

18-летний воркаут-блогер прославился в Сети благодаря увлечённости "уличной гимнастикой". На его страницу в Instagram уже подписано более 77 тыс. человек, причём большинство комментариев оставлено на английском языке. Пользователи из европейских стран удивляются, поскольку упражнения омского воркаутера больше похожи на что-то сверхъестественное.

- Люди, да он не с этой планеты, - говорится в одном из комментариев.

Больше всего подписчиков удивляет "коронное" упражнение омича – стойка на двух больших пальцах рук. Некоторые даже отказываются верить своим глазам, не понимая, почему у человека, выполняющего этот трюк, не сломались пальцы.

Теги  •  #воркаут #интернет

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Комментарии
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Анна Орлова  •  26 июля 2017, 09:42

Сперва решила, что еще один гений съёмок "на зеленке" - сложно поверить своим глазам, когда такое видишь.

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