Белорусы назвали Омск городом высокой культуры
Общество  •  25 июля 2017, 17:09, последнее обновление 25 июля 2017, 17:22  •  печать

Белорусы назвали Омск городом высокой культуры

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Начальник управления культуры администрации Минска Виталина Рудикова сделала комплимент омичам во время пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа". 

Сегодня, 25 июля, в Омске открылись Дни Минска. Делегация из столицы Белоруссии приехала в сибирский город, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве с исполняющим обязанности мэра Сергеем Фроловым, организовать фотовыставку "Минск – древний и вечно молодой", а также выступить перед омичами с концертом. Омск, как оказалось, поразил гостей из соседнего государства.

- Омск удивил своей красотой, зелёными улицами. Также можно с уверенностью сказать, что Омск – город высокой культуры, - заявила в ходе пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" начальник управления культуры администрации Минска Виталина Рудикова. - Я говорю не только об учреждениях и объектах культуры. Сегодня мы возложили цветы в Парке Победы к монументу. И я хочу сказать, что культура памяти в Омске и Минске практически нас объединили.

Отметим, что многие омские предприятия уже долгое время продуктивно сотрудничают с Белоруссией. На территории омского региона успешно действуют совместные российско-белорусские проекты по производству и сборке сельскохозяйственной техники, выпуску разнообразных продуктов питания.

Фото: Илья Петров

Теги  •  #Белоруссия #культура #Парк Победы

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