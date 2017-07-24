Омичам запретили отмечать День города
Общество  •  24 июля 2017, 20:14, последнее обновление 24 июля 2017, 20:16  •  печать

Омичам запретили отмечать День города

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В местах проведения торжеств по случаю 301-летия Омска не будет продаваться алкоголь. При этом за охраной общественного порядка будут следить около 2000 сотрудников полиции и добровольцев.

Первый заместитель директора департамента общественной безопасности Евгений Скрипкарев на сегодняшней пресс-конференции, посвящённой организации безопасности на Дне города, предупредил, что в местах проведения праздничных мероприятий не будет продаваться алкоголь. Об этом сообщает БК55. Продажа будет закрываться за два часа до начала и возобновляться не ранее, чем через два часа после мероприятия.

Следить за порядком в городе будут около 2000 человек – представители спецслужб, военные курсанты, казаки, сотрудники ЧОПов.

Теги  •  #алкоголь #День города #полиция

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