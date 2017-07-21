Омичи обменяют семена на лотерейные билеты
Общество  •  21 июля 2017, 11:06, последнее обновление 21 июля 2017, 11:12  •  печать

Омичи обменяют семена на лотерейные билеты

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Жители Омска примут участие в озеленении города и украшении его цветами, обменивая их семена на лотерейные билеты.

Сегодня, 21 июля, на территории Центрального округа начнутся мероприятия, посвященные Дню города. Во время праздников состоится экологическая акция "Цветочный микс", приняв участие в которой, омичи смогут выиграть призы.

Акция состоится в этом году впервые, она будет посвящена Году экологии в России. Принять участие смогут все желающие. Для этого омичам будет нужно принести с тобой семена цветов, взамен которых организаторы выдадут лотерейный билет для розыгрыша призов.

Все собранные семена передадут в теплицы, а весной высадят рассаду на территории Центрального округа. Таким образом, каждый омич сможет внести свой вклад в цветущий город.

Первое праздничное мероприятие на территории Центрального округа, посвященное 301-летию Омска, пройдет сегодня в 17:00 на бульваре по улице 4-я Линия. Отметим, что розыгрыш лотереи в обмен на семена цветов пройдет на каждом мероприятии в Центральном округе.

Теги  •  #День города #лотерея #семена #цветы

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  21 июля 2017, 16:02

Хорошее мероприятие, город наш будет краше. Только с семенным материалом поосторожней нужно быть, и так продаваемые семена часто не всходят, а тут принесут все разные, неизвестного происхождения.

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