Омичи обменяют семена на лотерейные билеты

Сегодня, 21 июля, на территории Центрального округа начнутся мероприятия, посвященные Дню города. Во время праздников состоится экологическая акция "Цветочный микс", приняв участие в которой, омичи смогут выиграть призы.
Акция состоится в этом году впервые, она будет посвящена Году экологии в России. Принять участие смогут все желающие. Для этого омичам будет нужно принести с тобой семена цветов, взамен которых организаторы выдадут лотерейный билет для розыгрыша призов.
Все собранные семена передадут в теплицы, а весной высадят рассаду на территории Центрального округа. Таким образом, каждый омич сможет внести свой вклад в цветущий город.
Первое праздничное мероприятие на территории Центрального округа, посвященное 301-летию Омска, пройдет сегодня в 17:00 на бульваре по улице 4-я Линия. Отметим, что розыгрыш лотереи в обмен на семена цветов пройдет на каждом мероприятии в Центральном округе.
Хорошее мероприятие, город наш будет краше. Только с семенным материалом поосторожней нужно быть, и так продаваемые семена часто не всходят, а тут принесут все разные, неизвестного происхождения.