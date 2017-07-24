Прокуроры обнаружили 150 нарушений закона в омском СКК имени Блинова

В спортивно-концертном комплексе имени Блинова выявили полторы сотни нарушений закона. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, помещения в СКК предоставлялись в аренду при отсутствии актуальной рыночной стоимости без согласия собственника и проведения торгов. В итоге сотрудники надзорных органов вынесли постановление о возбуждении дел об административных правонарушениях.

- В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В СКК имени Блинова информацию прокуратуры оперативно прокомментировать не смогли – на звонок корреспондента "Омск Здесь" никто не ответил.

Отметим, что у органов надзора и раньше возникали вопросы к спортивному комплексу. Так, в октябре прошлого года здание СКК закрыли на 20 дней из-за несоблюдения норм пожарной безопасности. Инспекторы выявили в спорткомплексе 45 нарушений, которые создавали угрозу жизни и здоровья посетителей.