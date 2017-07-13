Стало известно, как в Омске сожгут двухметровую скульптуру

В День города в рамках фестиваля-конкурса керамики "Керама-Фест-Омск", эффектно сожгут скульптуру из гипса "Слияние двух рек".

5 августа, в День города, на берегу Иртыша появится "горящая скульптура", её изготовит известный мастер Андрей Задерий, который первым начал развивать гончарное направление среди народных промыслов Омской области.

Напомним, мастеру и его помощникам предстоит изготовить скульптуру не менее двух метров, которая бы отражала историю Омска. Работу по изготовлению скульптуры можно будет наблюдать в течение трёх дней - 3, 4 и 5 августа в Омской крепости, а в последний день, за 20 минут до праздничного салюта её подожгут. Предполагается, что это будет скульптура "Слияние двух рек", так как подожгут композицию на берегу Иртыша, недалеко от места впадения Оми.

Это сооружение изготавливается из глины путём обжига. В основание скульптуры помещается огненная печь, а сама надстройка цилиндрической формы не имеет дна, - рассказал куратор проекта, директор омской детской художественной школы имени Гурова Сергей Горчаков. - Мастер делает дымоходы и огненоходы, а снаружи - ажурную декоративную резьбу. Сам обжиг проводится с помощью каолиновой ваты, которая одевается как некий кокон, и на момент того, как несколько часов будет идти сжигание скульптуры, кокон снимается. Таким образом, зрительскому глазу предстает ярко-вишнёвая скульптура. По мере остывания она меняет цвет, так как из вырезанного ажура вырывается пламя. Подкрепляется всё бросанием опилок.

Как отметили организаторы, огненная скульптура может остаться предметом интерьера или ландшафтного дизайна.

Напомним, что в День города в Омске пройдёт более двадцати культурно-массовых мероприятий.