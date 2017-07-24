Омичей напугала странная пена на берегу Иртыша

Омич опубликовал на YouTube видеозапись, сделанную на правом берегу Иртыша. В ролике можно увидеть пену, которую волнами прибивает на сушу. По словам автора видео, это может быть свидетельством вредного выброса, о котором никто не знает.

- Отвратительная пена на протяжении нескольких километров вдоль всего правого берега реки, - сообщает омич в ролике. - Мёртвой птицы и рыбы пока не видно, но, я думаю, это дело времени. Я много лет живу в городе, но такое вижу впервые. Кто ответственен за это, тоже неизвестно.

Многие пользователи, правда, не согласились с мнением автора ролика. По их словам, на видеозаписи показана обычная речная пена, которая всегда появляется на берегу Иртыша.