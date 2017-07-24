Омичей напугала странная пена на берегу Иртыша
Общество  •  24 июля 2017, 12:29, последнее обновление 24 июля 2017, 12:38  •  печать

Омичей напугала странная пена на берегу Иртыша

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Появившаяся в Омске на берегу Иртыша пена стала предметом обсуждения в социальных сетях. 

Омич опубликовал на YouTube видеозапись, сделанную на правом берегу Иртыша. В ролике можно увидеть пену, которую волнами прибивает на сушу. По словам автора видео, это может быть свидетельством вредного выброса, о котором никто не знает.

- Отвратительная пена на протяжении нескольких километров вдоль всего правого берега реки, - сообщает омич в ролике. - Мёртвой птицы и рыбы пока не видно, но, я думаю, это дело времени. Я много лет живу в городе, но такое вижу впервые. Кто ответственен за это, тоже неизвестно.

Многие пользователи, правда, не согласились с мнением автора ролика. По их словам, на видеозаписи показана обычная речная пена, которая всегда появляется на берегу Иртыша. 

Теги  •  #видео #вода #загрязнение #Иртыш #экология

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  24 июля 2017, 12:36

Давно пора привыкнуть, что реки загрязняют втихаря и всегда сливают отходы в воду, а то, что поддается огласке - это считанные случаи.

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