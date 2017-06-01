Спасатели попросили омичей не купаться в Иртыше

Сотрудники департамента общественной безопасности обеспокоены тем, что горожане начали купальный сезон, несмотря на высокий уровень воды в реке и несоответствие воды санитарным нормам.

Специалисты управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности просят омичей не купаться в Иртыше из-за высокого уровня воды. Специалисты отмечают, что подготовительные работы и официальное открытие пляжного сезона будет перенесено примерно на 10 дней. Официальное открытие пяти городских пляжей станет возможным только после спада воды до безопасного уровня и подготовки пляжей.

- Реальную опасность в данном случае могут представлять, прежде всего, несоответствие речной воды необходимым санитарным нормам, сильное течение и множественные водовороты, а также отсутствие обследования и траления дна в акваториях пляжей - такой вид работ производится непосредственно перед самым открытием пляжного сезона, - объяснила представитель управления по делам ГО и ЧС Светлана Тимофеева.

Отметим, что некоторые омичи уже начали купаться на пляжах "Центральный-2" и "Советский", не задумываясь о последствиях для жизни и здоровья. Кроме того, они игнорируют правила безопасности, поскольку спасатели ещё не начали работу в акваториях пляжей.