Женщина смогла дожить в Омске до 109 лет
Общество  •  24 июля 2017, 10:41, последнее обновление 24 июля 2017, 10:45  •  печать

Женщина смогла дожить в Омске до 109 лет

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На территории Омска проживает 59 человек, которые отпраздновали вековой юбилей. Одной женщине недавно исполнилось 109 лет. 

Сегодня, 24 июля, администрация города решила поздравить омских долгожителей от имени мэра. В департаменте общественных отношений сообщили, что в Омске сейчас проживает 59 человек в возрасте от 100 лет и более.

- Наибольшее количество долгожителей проживает в Центральном округе — 17 человек. В Советском округе 15 долгожителей, в Ленинском — 11, в Кировском — 10, в Октябрьском — 6 долгожителей, - рассказали в пресс-службе администрации города.  

Самая старшая омичка проживает в Октябрьском округе. Ей уже исполнилось 109 лет. 

Теги  •  #долгожитель #мэрия #омичка

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Комментарии
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Макс Павлов  •  24 июля 2017, 11:02

Вот вам и плохая экология, еда и прочее, возможно, все дело в генетике или у кого что на судьбе написано :) .

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