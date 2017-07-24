Женщина смогла дожить в Омске до 109 лет

Сегодня, 24 июля, администрация города решила поздравить омских долгожителей от имени мэра. В департаменте общественных отношений сообщили, что в Омске сейчас проживает 59 человек в возрасте от 100 лет и более.
- Наибольшее количество долгожителей проживает в Центральном округе — 17 человек. В Советском округе 15 долгожителей, в Ленинском — 11, в Кировском — 10, в Октябрьском — 6 долгожителей, - рассказали в пресс-службе администрации города.
Самая старшая омичка проживает в Октябрьском округе. Ей уже исполнилось 109 лет.
Вот вам и плохая экология, еда и прочее, возможно, все дело в генетике или у кого что на судьбе написано :) .