Женщина смогла дожить в Омске до 109 лет

На территории Омска проживает 59 человек, которые отпраздновали вековой юбилей. Одной женщине недавно исполнилось 109 лет.

Сегодня, 24 июля, администрация города решила поздравить омских долгожителей от имени мэра. В департаменте общественных отношений сообщили, что в Омске сейчас проживает 59 человек в возрасте от 100 лет и более.

- Наибольшее количество долгожителей проживает в Центральном округе — 17 человек. В Советском округе 15 долгожителей, в Ленинском — 11, в Кировском — 10, в Октябрьском — 6 долгожителей, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Самая старшая омичка проживает в Октябрьском округе. Ей уже исполнилось 109 лет.