В Омске пенсионеры прятали внука от органов опеки в шкафу

Судебные приставы пытались забрать в органы опеки четверых детей осуждённой омички. Двое детей смогли остаться с отцом, а старшего сына бабушка и дедушка прятали от приставов в шкафу.

В отдел судебных приставов № 1 по Центральному округу Омска поступило на исполнение решение суда о передаче под надзор органов опеки четверых детей 31-летней омички, осуждённой за кражу и отправленную в колонию по решению суда. Её младшего двухлетнего сына специалисты забрали прямо из зала суда, а вот трёх старших детей ещё предстояло найти, поскольку по предполагаемому адресу на улице Багратиона их не оказалось.

Однако вместо детей приставы встретили в доме бабушку и дедушку детей осуждённой. Пенсионеры заявили, что считают 10-летнего внука и 8-летнюю внучку родными, несмотря на незарегистрированный брак их сына с омичкой. Поэтому они спрятали детей и никому не отдадут.

Поскольку в свидетельствах о рождении отец ребенка не был указан, а значит, не мог оставить детей на попечение себе, омич в кратчайшие сроки установил отцовство и получил новые свидетельства о рождении детей, куда уже был вписан, как их отец. После чего детей оставили в семье.

Старший же 15-летний сын омички был рожден в предыдущем, также не зарегистрированном браке. Судебные приставы долгое время не могли его разыскать, в итоге он был найден в доме своих бабушки и дедушки со стороны отца на улице Арктической. Пенсионеры прятали внука в шкафу с одеждой. Отметим, не смотря на их протесты школьника увезли в Центр социальной адаптации несовершеннолетних "Надежда", чтобы исполнить решение суда.