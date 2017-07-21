Дожди, грозы и град не покинут Омск ещё неделю

В выходные, а также последующие рабочие дни омичам не стоит ждать изменений в погоде.

В субботу и воскресенье в Омской области ожидается дневная температура воздуха +23...+28°С, местами пройдут дожди с грозами. Такая же погода будет преобладать всю следующую неделю.

Сохранится умеренно тёплая погода. Практически ежедневно будут отмечаться дожди от небольших до сильных, грозы, в отдельных районах области не исключены град и шквалистое усиление ветра, - рассказала ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Светлана Сенина.

Специалисты также отмечают, что обилие осадков с грозами и градом - вполне типично для июля. Именно в этом месяце выпадает наибольшее количество осадков в году.