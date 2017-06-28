32 иностранных преподавателя повышают квалификацию в ОмГПУ

В Омск приехали 32 преподавателя Евразийского национального университета имени Гумилёва, расположенного в Астане. Они проходят курсы повышения квалификации в ОмГПУ.

В рамках соглашения о сотрудничестве между ОмГПУ и ЕНУ имени Гумилёва из Астаны в Омск прибыла делегация из 32 преподавателей, проходящих курсы повышения квалификации. Представители кафедр социально-гуманитарных наук в течение двух недель осваивают программу "Инновации в развитии высшего образования. Современные методики и технологии обучения". По итогам модулей проводятся круглые столы.

- У наших систем образования много общего. Мы прибыли в Омск узнать больше об инновационных методах обучения. В ОмГПУ применяются новые технологии в работе с образовательным порталом, и ваш опыт поможет нам совершенствовать свою информационную систему Platonus, - объяснила доцент кафедры востоковедения ЕНУ имени Гумилёва, руководитель делегации Айман Азмуханова.

Одной из основных задач, поставленных перед коллективом преподавателей, стало развитие и совершенствование образовательных программ. Инновационные подходы и соответствующие образовательные технологии нужны для повышения уровня квалификации профессорско-преподавательского состава.

Все слушатели курсов приехали в Омск по итогам отбора, проведённого в ЕНУ имени Гумилева. Все успешно усвоившие программу получат удостоверение о повышении квалификации.