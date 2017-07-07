80 % студентов ОмГПУ после выпуска устраиваются на работу
Общество  •   7 июля 2017, 11:33, последнее обновление 7 июля 2017, 11:37  •  печать

80 % студентов ОмГПУ после выпуска устраиваются на работу

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Средний процент трудоустройства выпускников вузов России составляет 75 %.

Омский государственный педагогический университет прошёл мониторинг трудоустройства выпускников. Отмечается, что в ходе мониторинга были обработаны данные о выпускниках 2015 года по итогам их трудоустройства в 2016 году, которые предоставили Пенсионный фонд Российской Федерации, Рособрнадзор и образовательные организации высшего образования.

- Согласно статистическим данным, доля трудоустройства выпускников ОмГПУ и филиала нашего вуза составила 80 %. Наши выпускники успешно работают в разных регионах, - пояснили в вузе.

Как сообщила пресс-служба Минобрнауки России, средний процент трудоустройства выпускников вузов России составляет 75 %.

Теги  •  #Минобразования #ОмГПУ #трудоустройство

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