Маршрутчикам запретят объезжать пробки

Омские власти предложили внести в федеральный закон изменения, по которым пассажироперевозчикам будет запрещено съезжать с установленного маршрута.

Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области подготовило пакет поправок в ФЗ-220, регламентирующий сферу пассажироперевозок. Так, предлагается уточнить методику сбора данных о количестве ДТП для предпринимателей, которые подают документы на заключение контракта на осуществление регулярных перевозок. Также по инициативе омского ведомства может быть введена ответственности перевозчика за нарушение схемы движения.

По предварительной информации, в сентябре эти предложения должны быть рассмотрены и изменения осуществлены, - прокомментировал на сегодняшней пресс-конференции директор департамента транспорта омского Минпрома Алексей Лазуткин.

Добавим, что частные перевозчики меняют маршрут по ходу движения, например, чтобы объехать пробку или участок дороги с особенно плохим асфальтовым покрытием. Если предлагаемые поправки будут приняты, такие манёвры окажутся незаконными.