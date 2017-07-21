В Омской области выросло число жертв в авариях с пассажирским транспортом
Общество  •  21 июля 2017, 11:24, последнее обновление 21 июля 2017, 13:20  •  печать

В Омской области выросло число жертв в авариях с пассажирским транспортом

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Общее число ДТП, в которые попадают пассажирские автобусы, уменьшилось. Однако выросло количество пострадавших и погибших.

За первое полугодие 2017 года в Омской области произошло 156 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта. Причиной 53 аварий стало нарушение водителем ПДД. Среди причин каждой третьей аварии - человеческий фактор.

Число погибших в таких авариях достигло девяти человек, это больше, чем в прошлом году, - констатировал на сегодняшней пресс-конференции замначальника УГИБДД УМВД России по Омской области Игорь Триколе.

ГИБДД запланировала ряд профилактических мероприятий по снижению количества дорожных происшествий. Особое внимание будет уделяться перевозке детей из загородных лагерей в течение летнего сезона.

Теги  •  #ГИБДД #дороги #ДТП #Игорь Триколе

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