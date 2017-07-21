В ДТП на трассе Омск - Тюмень три человека пострадали и один погиб

Сегодня, в 6:05 в дежурную часть ОМВД России по Крутинскому району поступило сообщение о ДТП на автодороге Омск - Тюмень. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой.
Прибывшие на место аварии автоинспекторы установили, что 58-летний водитель автомобиля Toyota ехал по трассе Тюмень - Омск в сторону Тюмени. В районе 434 км он выехал на "встречку", где врезался в ВАЗ-2106, за рулём которого находился 31-летний мужчина.
В результате ДТП водитель, 56-летняя пассажирка Toyota и пассажир ВАЗа, личность которого устанавливается, доставлены в больницу. Водитель ВАЗа погиб на месте еще до приезда скорой помощи. В настоящее время полицейские проводят проверку.
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области
Жаль парня, наверняка он не виноват в аварии. Но у него "Жигули" и шансов выжить было немного.