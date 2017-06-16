Экс-директор ПАТП-4 Чертоляс получил условный срок за гибель шестнадцати пассажиров
Общество  •  16 июня 2017, 21:15, последнее обновление 16 июня 2017, 21:31  •  печать

Экс-директор ПАТП-4 Чертоляс получил условный срок за гибель шестнадцати пассажиров

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Суд признал виновным в гибели работников птицефабрики "Сибирская" директора ПАТП-4 Александра Чертоляса и его подчинённого - Валерия Коченевского.

Сегодня, 16 июня, суд Омского района вынес приговор бывшему директору ПАТП-4 Александру Чертолясу и директору автоколонны этого же предприятия Валерию Коченевскому.

В своём последнем слове, произнесённом ещё месяц назад, Чертоляс заявлял о своей невиновности. Напомним, страшное ДТП с шестнадцатью погибшими произошло летом 2015 года. Автобус с работниками птицефабрика "Сибирская" въехал в КамАЗ, гружённый кирпичом. Именно фабрика фрахтовала автобус у ПАТП-4. В ходе следствия неоднократно заявлялось о том, что водитель транспортного средства просто устал, к тому же в тот день была очень жаркая погода. Ранее водителя автобуса, который погиб в ДТП, признали виновным.

- Следствием даются ничем не подкреплённые выводы о виновности меня как директора предприятия и начальника автоколонны. В то время как виновник ДТП уже определён. На этот счёт есть решение суда, - обращался к суду Чертоляс.

С учётом тяжести совершённого преступления, Александр Чертоляс приговорен к четырем годам и десяти месяцам лишения свободы условно. Условно осужден и Коченевский, он получил четыре года.

Теги  •  #ДТП #ПАТП Омска #суд

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