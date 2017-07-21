Омские полицейские озвучили возможную причину ДТП с рейсовым автобусом
Происшествия  •  21 июля 2017, 09:54, последнее обновление 21 июля 2017, 10:36  •  печать

Омские полицейские озвучили возможную причину ДТП с рейсовым автобусом

Автор:

Водитель автобуса НефАЗ, который ехал по маршруту Тара-Омск, не выдержал безопасную дистанцию. В момент ДТП в салоне находилось 27 пассажиров.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 63-летний водитель автобуса НефАЗ, двигаясь по автодороге Омск-Тара в направлении Омска, в районе 49 километра не выдержал допустимую дистанцию. НефАЗ въехал в идущую впереди грузовую ГАЗель, а затем столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Actros. Напомним, автоавария произошла вчера, 20 июля, в 16:00.

В больницу доставлены женщина 1965 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой и 23-летняя девушка, которая позже от госпитализации отказалась и находится на амбулаторном лечении. На месте сотрудниками Любинской ЦРБ оказана помощь семи пострадавшим.

Автобус в момент ДТП следовал по маршруту Тара-Омск, в автобусе находилось 27 пассажиров. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки. Добавим, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров.

Теги  •  #автобус #дороги #ДТП #полиция

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Анна Мишина  •  21 июля 2017, 11:04

Хорошо, что обошлось без жертв. Пассажирам явно повезло, лишь небольшие травмы.

Ответить
Последние новости
Исполняющий обязанности мэра Омска решил не увольнять заместителей Двораковского  •  сегодня, 16:56  •   1
Фермеры продали свинину из зоны распространения африканской чумы  •  сегодня, 16:24
Дожди, грозы и град не покинут Омск ещё неделю  •  сегодня, 15:47
В Омске из-за "Флоры" перекроют центр города  •  сегодня, 15:38
В Омске ливень затопил дороги, магазины и обновлённый подземный переход  •  сегодня, 15:08  •   2  •    •  
ОмГПУ начнет сотрудничество с немецкими вузами  •  сегодня, 14:46
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400