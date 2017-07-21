Омские полицейские озвучили возможную причину ДТП с рейсовым автобусом

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 63-летний водитель автобуса НефАЗ, двигаясь по автодороге Омск-Тара в направлении Омска, в районе 49 километра не выдержал допустимую дистанцию. НефАЗ въехал в идущую впереди грузовую ГАЗель, а затем столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Actros. Напомним, автоавария произошла вчера, 20 июля, в 16:00.
В больницу доставлены женщина 1965 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой и 23-летняя девушка, которая позже от госпитализации отказалась и находится на амбулаторном лечении. На месте сотрудниками Любинской ЦРБ оказана помощь семи пострадавшим.
Автобус в момент ДТП следовал по маршруту Тара-Омск, в автобусе находилось 27 пассажиров. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки. Добавим, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров.
Хорошо, что обошлось без жертв. Пассажирам явно повезло, лишь небольшие травмы.