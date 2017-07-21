Омские полицейские озвучили возможную причину ДТП с рейсовым автобусом

Водитель автобуса НефАЗ, который ехал по маршруту Тара-Омск, не выдержал безопасную дистанцию. В момент ДТП в салоне находилось 27 пассажиров.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 63-летний водитель автобуса НефАЗ, двигаясь по автодороге Омск-Тара в направлении Омска, в районе 49 километра не выдержал допустимую дистанцию. НефАЗ въехал в идущую впереди грузовую ГАЗель, а затем столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Actros. Напомним, автоавария произошла вчера, 20 июля, в 16:00.

В больницу доставлены женщина 1965 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой и 23-летняя девушка, которая позже от госпитализации отказалась и находится на амбулаторном лечении. На месте сотрудниками Любинской ЦРБ оказана помощь семи пострадавшим.

Автобус в момент ДТП следовал по маршруту Тара-Омск, в автобусе находилось 27 пассажиров. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки. Добавим, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров.