Ливень подтопил дороги и торговый комплекс на Московке

Штормовое предупреждение, которое дали омские синоптики, оправдало себя. Ливень с грозами и градом пролился в Центральном, Октябрьском и Ленинском округах. Сильнее всего от разгула стихии пострадал микрорайон "Московка".
Фотографиями подтопленных дорог омичи делятся в соцсетях. Ливень затруднил движение по Сибирскому проспекту. Кроме того, вода хлынула внутрь торгового комплекса "Лента".
Добавим, что объявленное штормовое предупреждение будет длиться до конца дня. В целом дождливая погода продержится в Омске до конца июля.