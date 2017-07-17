Ливень подтопил дороги и торговый комплекс на Московке

Сильный дождь не прошёл в Омске без последствий.

Штормовое предупреждение, которое дали омские синоптики, оправдало себя. Ливень с грозами и градом пролился в Центральном, Октябрьском и Ленинском округах. Сильнее всего от разгула стихии пострадал микрорайон "Московка".

Фотографиями подтопленных дорог омичи делятся в соцсетях. Ливень затруднил движение по Сибирскому проспекту. Кроме того, вода хлынула внутрь торгового комплекса "Лента".

Добавим, что объявленное штормовое предупреждение будет длиться до конца дня. В целом дождливая погода продержится в Омске до конца июля.