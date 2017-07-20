Пенсионер выстрелил из ружья в знакомого, чтобы не отдавать долги

В Омской области знакомые приехали к 62-летнему мужчине, чтобы обсудить вопрос долгов. В результате мужчина выстрелил из ружья в одного из приятелей.

Вчера, 19 июля, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в деревне Глебовка произошёл конфликт, поэтому срочно требуется помощь полиции. Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что около 12:00 между 62-летним владельцем дома и приехавшими к нему знакомыми произошла ссора, связанная с долгами.

В результате конфликта 27-летний мужчина был доставлен в больницу с огнестрельным ранением брюшной полости и грудной клетки. При осмотре места происшествия полицейские изъяли охотничье одноствольное ружьё, которое в настоящее время направили на баллистическую экспертизу. По предварительным данным, оружие не зарегистрировано в соответствии с законодательством.

В настоящее время полицейские проводят проверку.