В Омске нашли ребёнка, который автостопом ехал на заработки в Питер
Общество  •  20 июля 2017, 14:55, последнее обновление 20 июля 2017, 15:07  •  печать

В Омске нашли ребёнка, который автостопом ехал на заработки в Питер

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Парень собирался работать татуировщиком в Северной столице, а родителям сказал, что едет в Екатеринбург к друзьям.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции омского ЛУ МВД России при патрулировании железнодорожного вокзала на станции Омск обратили внимание на двух подростков, которые выглядели неопрятно и озирались по сторонам. При проверке документов выяснилось, что один из них не достиг 18 лет. Его проводили в отдел по делам несовершеннолетних транспортной полиции.

Выяснилось, что друзья приехали в Омск из Кемеровской области автостопом и направляются в Санкт-Петербург работать татуировщиками, а в Омск заехали отдохнуть и выспаться.

Полицейские связались с родителями несовершеннолетнего и пояснили, что их чадо поместят в Центр социальной адаптации до того момента, пока за ним не приедут законные представители.

- В ходе разговора с матерью выяснилось, что сын ввёл родителей в заблуждение, сказав, что он с другом поехал на поезде в гости к приятельнице в Екатеринбург, - сообщили в транспортной полиции.

С родителями путешественника провели профилактическую беседу и отпустили домой.

Теги  •  #жд вокзал #полиция #трудные подростки

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Комментарии
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Александр Божежар  •  20 июля 2017, 17:02

Вообще стремление к самостоятельности и заработку нужно поощрять, но ведь делать то надо с умом.

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Алёна Ярошевич  •  20 июля 2017, 16:08

Вот уж этот юношеский максимализм и дух романтики, как же этого порой не хватает в зрелом возрасте.

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Роман Орехов  •  20 июля 2017, 15:41

Такое неравнодушие со стороны сотрудников полиции вызывает только уважение, мало ли на улицах и вокзалах молодежи, но видно взгляд профессионалов не подводит.

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Иван Грегин  •  20 июля 2017, 15:03

Как будто несовершеннолетних можно вот так легко отпустить в чужой город и не проконтролировать их поездку.

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