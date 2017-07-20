В Омске нашли ребёнка, который автостопом ехал на заработки в Питер

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции омского ЛУ МВД России при патрулировании железнодорожного вокзала на станции Омск обратили внимание на двух подростков, которые выглядели неопрятно и озирались по сторонам. При проверке документов выяснилось, что один из них не достиг 18 лет. Его проводили в отдел по делам несовершеннолетних транспортной полиции.
Выяснилось, что друзья приехали в Омск из Кемеровской области автостопом и направляются в Санкт-Петербург работать татуировщиками, а в Омск заехали отдохнуть и выспаться.
Полицейские связались с родителями несовершеннолетнего и пояснили, что их чадо поместят в Центр социальной адаптации до того момента, пока за ним не приедут законные представители.
- В ходе разговора с матерью выяснилось, что сын ввёл родителей в заблуждение, сказав, что он с другом поехал на поезде в гости к приятельнице в Екатеринбург, - сообщили в транспортной полиции.
С родителями путешественника провели профилактическую беседу и отпустили домой.
Вообще стремление к самостоятельности и заработку нужно поощрять, но ведь делать то надо с умом.
Вот уж этот юношеский максимализм и дух романтики, как же этого порой не хватает в зрелом возрасте.
Такое неравнодушие со стороны сотрудников полиции вызывает только уважение, мало ли на улицах и вокзалах молодежи, но видно взгляд профессионалов не подводит.
Как будто несовершеннолетних можно вот так легко отпустить в чужой город и не проконтролировать их поездку.