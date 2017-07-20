В Омске нашли ребёнка, который автостопом ехал на заработки в Питер

Парень собирался работать татуировщиком в Северной столице, а родителям сказал, что едет в Екатеринбург к друзьям.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции омского ЛУ МВД России при патрулировании железнодорожного вокзала на станции Омск обратили внимание на двух подростков, которые выглядели неопрятно и озирались по сторонам. При проверке документов выяснилось, что один из них не достиг 18 лет. Его проводили в отдел по делам несовершеннолетних транспортной полиции.

Выяснилось, что друзья приехали в Омск из Кемеровской области автостопом и направляются в Санкт-Петербург работать татуировщиками, а в Омск заехали отдохнуть и выспаться.

Полицейские связались с родителями несовершеннолетнего и пояснили, что их чадо поместят в Центр социальной адаптации до того момента, пока за ним не приедут законные представители.

- В ходе разговора с матерью выяснилось, что сын ввёл родителей в заблуждение, сказав, что он с другом поехал на поезде в гости к приятельнице в Екатеринбург, - сообщили в транспортной полиции.

С родителями путешественника провели профилактическую беседу и отпустили домой.