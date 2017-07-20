Омский Россельхознадзор нашёл в мясе кишечную палочку и листерии
Общество  •  20 июля 2017, 14:46, последнее обновление 20 июля 2017, 15:13  •  печать

Омский Россельхознадзор нашёл в мясе кишечную палочку и листерии

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Специалисты Омского референтного центра Россельхознадзора обнаружили в продаже опасное мясо.

За первую половину июля в Экспертную ветеринарную лабораторию Омского референтного центра Россельхознадзора поступило 89 образцов мяса. В пяти из них нашлось превышение общей бактериальной обсеменённости, ещё в двух - бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в пяти образцах мяса выявили патогенные микроорганизмы - листерии.

Как сообщают в Россельхознадзоре, в России листериоз - актуальная проблема, поскольку его возбудитель устойчив к внешней среде. При благоприятных условиях (таких как низкие температуры или достаточная влажность) инфекция не только сохраняется, но и размножается в почве, воде и пищевых продуктах. В большинстве случаев заражения у человека появляется тошнота, рвота, боли в животе и повышение температуры тела до 38-39 °С.

Теги  •  #инфекция #кишечная палочка #мясо #Россельхознадзор

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