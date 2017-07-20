Омский бизнесмен утаил от налоговиков 160 млн рублей
Экономика  •  20 июля 2017, 14:52, последнее обновление 20 июля 2017, 15:52  •  печать

Омский бизнесмен утаил от налоговиков 160 млн рублей

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Директор ООО "Двигательмонтаж" Олег Золотов платил своим сотрудникам "чёрную зарплату", в связи с чем бюджеты города и области недополучили крупную сумму денег. 

С 2013 по 2015 год Олег Золотов заплатил своим работникам 160 млн руб. Сумма, как оказалось, не была учтена в бухгалтерском балансе, поэтому налог на доходы физических лиц в размере 7,7 млн руб. предприниматель не заплатил. Сотрудники правоохранительных органов выявили факт сокрытия этих средств и завели на предпринимателя дело, которое, правда, было прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Прокуратура, однако, настаивает на том, чтобы Олег Золотов заплатил сумму НДФЛ, которую недополучили городской и областной бюджеты.

- В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ физическое лицо несет ответственность за вред, причинённый преступлением, который подлежит возмещению в полном объёме, - разъяснили в пресс-службе областной прокуратуры. - На основании этого в суд направлено исковое заявление о взыскании с Золотова ущерба в виде неперечисленного налога на доходы физических лиц.

Исковое заявление сейчас находится в Советском районном суде на рассмотрении. 

Теги  •  #налоги #НДФЛ #прокуратура #суд

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