Омску нужно определиться, нужно ли ему метро

На пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" Галина Горст рассказала, что недофинансирование городского бюджета остро сказывается на его инфраструктуре. С 2016 года благодаря федеральным средствам начала решаться проблема с плохими дорогами, но пока нет денег на строительство метрополитена.

- Омск скован в своём развитии. Может быть, поэтому мы и остались с такими дорогами. Не решён вопрос строительства метро. А под него планировались и Генплан, и правила землепользования. Мы бы не мучались в пробках, но в ожидании метро дороги прошли по другим направлениям. Нужно ли Омску метро и что делать с объектами, которые уже построены, - это очень важная проблема, - отметила Галина Горст.

Галина Горст

Добавим, что выборы депутатов Омского городского совета пройдут 11 сентября.

Фото: Илья Петров