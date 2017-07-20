Омску нужно определиться, нужно ли ему метро
Общество  •  20 июля 2017, 14:17, последнее обновление 20 июля 2017, 14:57  •  печать

Омску нужно определиться, нужно ли ему метро

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Спикер городского совета Галина Горст считает, что в ближайшие годы Омску необходимо решить крупные транспортные вопросы.

На пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" Галина Горст рассказала, что недофинансирование городского бюджета остро сказывается на его инфраструктуре. С 2016 года благодаря федеральным средствам начала решаться проблема с плохими дорогами, но пока нет денег на строительство метрополитена.

- Омск скован в своём развитии. Может быть, поэтому мы и остались с такими дорогами. Не решён вопрос строительства метро. А под него планировались и Генплан, и правила землепользования. Мы бы не мучались в пробках, но в ожидании метро дороги прошли по другим направлениям. Нужно ли Омску метро и что делать с объектами, которые уже построены, - это очень важная проблема, - отметила Галина Горст.

Галина Горст

Добавим, что выборы депутатов Омского городского совета пройдут 11 сентября.

Фото: Илья Петров

Теги  •  #Галина Горст #Горсовет #метро

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  20 июля 2017, 14:37

Как всегда «денег нет». А где же они деваются? В любом случае строительство метрополитена надо начинать.

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