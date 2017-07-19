В Омске за дачу взятки автоинспектору оштрафовали водителя

Мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего омича. Мужчина признан виновным в покушении на мелкое взяточничество.
Суд установил, что утром 30 мая омич был остановлен сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Москаленскому району за нарушение ПДД. Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, водитель, находясь в автомобиле экипажа ГИБДД, предложил полицейским взятку.
Нарушитель положил денежную купюру номиналом 1 000 руб. между передними сидениями служебного автомобиля. После чего автоинспекторы пресекли происходящее.
За совершение коррупционного преступления мировой судья назначил омичу наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. руб. Также суд постановил конфисковать взятку в доход государства.