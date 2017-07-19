В Омске за дачу взятки автоинспектору оштрафовали водителя
Общество  •  19 июля 2017, 10:48, последнее обновление 19 июля 2017, 10:49  •  печать

В Омске за дачу взятки автоинспектору оштрафовали водителя

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В Омске суд оштрафовал на 25 тыс. руб. водителя, который дал взятку сотруднику ДПС после того, как нарушил ПДД.

Мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего омича. Мужчина признан виновным в покушении на мелкое взяточничество.

Суд установил, что утром 30 мая омич был остановлен сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Москаленскому району за нарушение ПДД. Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, водитель, находясь в автомобиле экипажа ГИБДД, предложил полицейским взятку.

Нарушитель положил денежную купюру номиналом 1 000 руб. между передними сидениями служебного автомобиля. После чего автоинспекторы пресекли происходящее.

За совершение коррупционного преступления мировой судья назначил омичу наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. руб. Также суд постановил конфисковать взятку в доход государства.

Теги  •  #взятка #ГИБДД #суд

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