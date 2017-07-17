В Омске оштрафовали незаконных торговцев алкоголем
Общество  •  17 июля 2017, 14:36, последнее обновление 17 июля 2017, 14:40  •  печать

В Омске оштрафовали незаконных торговцев алкоголем

Автор:

Полицейские оштрафовали двух продавцов, продававших алкоголь без лицензии.

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок-улица" омские полицейские установили факт реализации алкоголя без государственной регистрации в качестве ИП и специального разрешения в торговой точке, расположенной на улице Завертяева. Нарушения были обнаружены в результате проверочной закупки.

Аналогичные нарушения также были установлены в помещении на улице 75-й Гвардейской бригады. Во время осмотра торговых объектов полицейские изъяли более 340 бутылок с алкоголем. По фактам административных нарушений составлены протоколы по части 1 и части 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Собранные материалы переданы мировому судье, а изъятая продукция помещена на специальный склад.

Теги  •  #алкоголь #незаконная торговля #полиция

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске грабитель ножами оборонялся от полицейских  •  сегодня, 17:58  •   2
СКР завершил расследование уголовного дела омского банкира Мацелевича  •  сегодня, 17:46
Россельхознадзор: ситуация с африканской чумой свиней не повлияет на работу омских предприятий  •  сегодня, 17:02  •   2
СК заинтересовался стройкой, на которой погиб 12-летний школьник  •  сегодня, 15:40
Пьяный водитель сбежал от двух устроенных им аварий  •  сегодня, 14:33  •  
Омичка стала призёром фестиваля Эмира Кустурицы  •  сегодня, 13:52  •  
Еще новости
Загрузка...
Марафон Сериалов 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400