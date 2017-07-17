В Омске оштрафовали незаконных торговцев алкоголем

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок-улица" омские полицейские установили факт реализации алкоголя без государственной регистрации в качестве ИП и специального разрешения в торговой точке, расположенной на улице Завертяева. Нарушения были обнаружены в результате проверочной закупки.

Аналогичные нарушения также были установлены в помещении на улице 75-й Гвардейской бригады. Во время осмотра торговых объектов полицейские изъяли более 340 бутылок с алкоголем. По фактам административных нарушений составлены протоколы по части 1 и части 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Собранные материалы переданы мировому судье, а изъятая продукция помещена на специальный склад.