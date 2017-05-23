Страусы, каньон и солёные озёра: планируем летний отдых в Омской области

Специалисты развенчивают миф о том, что, не выезжая из региона, можно отдохнуть только в Чернолучье. В Омской области достаточно возможностей как для активных приключений, так и для тихого расслабления.

О возможностях туризма внутри региона рассказала сегодня кандидат географических наук, доцент кафедры географии ОмГПУ Анна Статва в Международном пресс-центре "МКР-Медиа".

Обычно мысль об отдыхе в Омской области заканчивается на двух-трёх местах. Хотя это, конечно же, не так, - говорит специалист. - Путеводитель по региону охватывает различные виды туризма: экологический, геологический, этнографический и т. д. Омская область уникальна, и здесь есть столько всего неизвестного, о чём вы даже не догадываетесь.

Самое простое и доступное, что могут выбрать омичи, это маршруты выходного дня. Они прекрасно подходят для спокойного отдыха семей с детьми. Сюда относятся, например, поездки в Большереченский зоопарк, на страусиную ферму, в Ачаирский монастырь или дендропарк имени Павла Комиссарова. Из-за близости к Омску большинство из этих мест находятся на слуху у горожан, но каждый сезон там можно найти что-то новое. Например, на страусиной ферме живут не только гигантские птицы, но и маралы, павлины, фазаны, верблюды и многие другие животные. А сад Комиссарова, заложенный ещё в конце XIX века, с этого года включён в экологический маршрут по региону.

Анна Статва

Особенность Омской области заключается в равнинном характере ландшафта, и это плюс для пешего туризма. В 40-50-километровой зоне от Омска находится пара десятков пешеходных маршрутов. Простейший из них - в Большекулачье в 25 километрах от города, где расположено крупное городище Большой Лог. В ходе исследований учёными здесь найдены жилища, комплекс керамики и инвентаря кулайской археологической культуры. Из Большекулачья можно пешком попасть в Чернолученско-Красноярскую зону с реликтовым сосновым бором. В соседнем селе Новотроицкое, расположенном на высоком берегу Иртыша, открывается отличный вид на речную пойму. Небольшой пеший маршрут протяжённостью 15 км пролегает от пригородного села Подгородка до посёлка Дачный. "В конечной точке с вышки вы можете обозреть бескрайние смешанные леса, которые красивы в любое время года. А летом здесь обилие грибов и ягод", - отмечает Анна Статва.

Походы выходного дня проводятся круглый год

На территории Омской области расположены несколько памятников природы, открытых для посещения туристами. Так, удивительные места образовались на Иртыше. Геологический памятник берег Черского находится на южной окраине Омска, рядом с посёлком Новая Станица. Прибрежный обрыв демонстрирует геологические слои, формировавшиеся несколько миллионов лет. Отличительной чертой берега Черского стали "пальцы" - острые выступы в береговой линии, выточенные ветром и речной водой. Ещё один уникальный объект геологии - берег Драверта - находится у села Лежанка по Пушкинскому тракту. Он возвышается над Иртышом на 30-40 метров и за свои размеры (это самый высокий в регионе берег Иртыша) получил неформальное название "омский каньон". Кроме того, здесь в обилии находят останки древних растений и животных.

По слоям на берегу Драверта можно изучать геологию

К югу от Омска расположено большое количество горько-солёных и солёных озёр. Самые известные из них - Ульжай и Эбейты с большими запасами лечебной грязи. "Ульжай - достаточно большое озеро, чтобы, находясь на одном берегу, не видеть другой и почувствовать себя немного на море, - комментирует Анна Статва. - Эбейты славится своими потрясающими ландшафтами - даже не степными, а полупустынными с соответствующей растительностью. Оказавшись здесь, кажется, что ты на другой планете, настолько здесь всё необычно и уникально".

В жару озеро Эбейты покрывается кристаллами соли

Любителям активного туризма стоит повернуть на север Омской области. Многие наслышаны о пяти озёрах в Муромцевском районе, но далеко не все знают о существовании сплавов на байдарках по омским рекам - Омь, Уй, Шиш, Тара. При этом все сплавы подходят детям с трёх лет и взрослым-новичкам. "Это совершенно безопасный отдых. Все реки в Омской области имеют равнинный спокойный характер течения, что идеально подходит для людей, совершенно далёких от активного туризма", - комментирует Анна Статва. Участникам сплавов гарантированы вид живописных берегов и знакомство с любопытными представителями омской фауны.

Добавим, что, отправляясь в самостоятельный поход, в туристский рюкзак стоит сложить карты, навигатор, средства от клещей и комаров, головной убор (желательно с сеткой от назойливого гнуса), котелок, газовую горелку (напомним, что разжигание костров на территории Омской области сейчас запрещено), фонарик, солнцезащитный крем, дождевик, спальник и обязательно небольшую аптечку с медикаментами первой необходимости. Самую важную роль в пешем походе играет обувь: городским жителям стоит оставить дома кроссовки и кеды и взять с собой трекинговые ботинки. Что же касается провизии, то продукты здесь второстепенны. "Главное - это не еда. Без воды человек может прожить лишь пару суток. Запаситесь обязательно пресной водой - не менее двух литров на сутки", - подчёркивает Анна Статва.

Фото: vk.com/uvlechenomsk; Илья Петров