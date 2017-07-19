В 2017 году омичей травили хлороводородом 27 раз

Сегодня, 19 июля, представители министерства природных ресурсов и экологии сообщили, что в текущем году было зафиксировано 27 случаев превышения в воздухе предельно допустимых концентраций (ПДК) опасного вещества хлороводорода. По их словам, виновником одного из последних выбросов могло стать предприятие оборонного комплекса.

- Хлороводород применяется только на предприятиях металлообработки и нефтехимическом комплексе. Зафиксированный случай на улице Чернышевского свидетельствует о возможности выброса этого вещества предприятиями оборонного комплекса. Это всё предприятия федерального надзора, и мы всю информацию передали, - рассказала заместитель начальника управления экологической безопасности министерства природных ресурсов и экологии Татьяна Вдовина.

Исполняющий обязанности омского управления Росприроднадзора Виталий Нетребко подтвердил, что информация из Обь-Иртышского гидрометеоуправления о выбросах хлороводорода поступила. Правда, пока виновников загрязнения установить не удалось.

- Учитывая, что всех данных недостаточно, мы инициировали внеплановые проверки предприятий. Мы направили соответствующие бумаги в органы прокуратуры, чтобы зайти на предприятия под их флагом, - сообщил Виталий Нетребко. - Как только мы согласуем проведение проверок ряда юридических лиц, мы на них зайдём и уже детально всё проанализируем.

Экологи утверждают, что такие превышения ПДК неопасны, если дышать загрязнённым воздухом недолгое время. Постоянный же контакт с таким газом даже малой концентрации приведёт к негативным последствиям. Отметим, что с начала июня метеорологи фиксировали превышения по хлороводороду три раза.