В 2017 году омичей травили хлороводородом 27 раз
Общество  •  19 июля 2017, 15:49, последнее обновление 19 июля 2017, 15:55  •  печать

В 2017 году омичей травили хлороводородом 27 раз

Автор:

Специалисты министерства природных ресурсов и экологии рассказали, какие предприятия используют в производстве продукции хлористый водород. 

Сегодня, 19 июля, представители министерства природных ресурсов и экологии сообщили, что в текущем году было зафиксировано 27 случаев превышения в воздухе предельно допустимых концентраций (ПДК) опасного вещества хлороводорода. По их словам, виновником одного из последних выбросов могло стать предприятие оборонного комплекса.

- Хлороводород применяется только на предприятиях металлообработки и нефтехимическом комплексе. Зафиксированный случай на улице Чернышевского свидетельствует о возможности выброса этого вещества предприятиями оборонного комплекса. Это всё предприятия федерального надзора, и мы всю информацию передали, - рассказала заместитель начальника управления экологической безопасности министерства природных ресурсов и экологии Татьяна Вдовина.

Исполняющий обязанности омского управления Росприроднадзора Виталий Нетребко подтвердил, что информация из Обь-Иртышского гидрометеоуправления о выбросах хлороводорода поступила. Правда, пока виновников загрязнения установить не удалось.

- Учитывая, что всех данных недостаточно, мы инициировали внеплановые проверки предприятий. Мы направили соответствующие бумаги в органы прокуратуры, чтобы зайти на предприятия под их флагом, - сообщил Виталий Нетребко. - Как только мы согласуем проведение проверок ряда юридических лиц, мы на них зайдём и уже детально всё проанализируем.

Экологи утверждают, что такие превышения ПДК неопасны, если дышать загрязнённым воздухом недолгое время. Постоянный же контакт с таким газом даже малой концентрации приведёт к негативным последствиям. Отметим, что с начала июня метеорологи фиксировали превышения по хлороводороду три раза. 

Теги  •  #выброс #загрязнение воздуха #Росприроднадзор #хлороводород

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Вероника Скворцова  •  19 июля 2017, 17:42

Ситуация с выбросами в Омске изменится лишь тогда, когда в больницы города начнут массово поступать люди с отравлением.

Ответить
Последние новости
Депутаты настаивают на 8-летней рассрочке арендных платежей для омского бизнеса  •  сегодня, 17:47  •   1
Обсуждение крупных премий чиновников мэрии Омска переносится на осень  •  сегодня, 17:31
Троллейбусное депо на Левобережье продадут, чтобы не повышать стоимость проезда  •  сегодня, 17:15
В Омске увеличили финансирование школ и транспорта  •  сегодня, 17:04
Омский подросток обокрал цветочный магазин, чтобы подарить девушке цветы  •  сегодня, 16:58  •   2
В Омске одобрили установку памятника актёру Михаилу Ульянову  •  сегодня, 16:51  •   1
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400