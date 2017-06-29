Жителей Левобережья и Октябрьского округа вновь травили хлороводородом

На прошлой неделе в Омске вновь зарегистрированы случаи превышения предельно допустимой концентрации хлорида водорода в воздухе. Дышать опасным газом пришлось жителям Кировского и Октябрьского округов.

Региональное министерство природных ресурсов обнародовало результаты мониторинговых исследований атмосферного воздуха на стационарных постах наблюдения за прошлую неделю. Эксперты сообщают, что вновь зарегистрированы единичные случаи превышения предельно допустимой концентрации хлорида водорода в Октябрьском округе и на Левом берегу. Выброс зафиксирован 21 июня.

Одним из автоматизированных постов наблюдения, установленных на ул. 10 лет Октября, зафиксирован выброс сероводорода, превышающий норму. Чтобы установить виновных в газовой атаке на город, специалисты Минприроды произвели отбор проб атмосферного воздуха по адресам: ул. 4-я Поселковая, 48; ул. 50 лет Профсоюзов, 91.